Libanon heeft na meer dan een jaar een nieuwe regering, die 24 ministers omvat en die de zware economische crisis in het land sinds de burgeroorlog (1975-1990) moet aanpakken.

De schatrijke zakenman Najib Mikati (66) is in juli uitgekozen om een regering te vormen. Hij heeft die vrijdag voorgesteld aan president Michel Aoen. Mikati was de derde die was gevraagd een regering samen te stellen nadat die van Hassan Diab opstapte na de gigantische explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus vorig jaar.

De rivaliteit tussen de Libanese politieke partijen is de voornaamste reden voor de lange tijd die er nodig was voor een regeringsvorming.