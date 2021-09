België verliest oudste man: pastoor Jozef Smets (107) overleden

Retie / Turnhout - Schrik voor de dood heeft priester Jozef Smets uit Retie nooit gehad, maar zijn eigen reis naar de hemel wilde hij wel altijd zo lang mogelijk uitstellen. En dat is hem goed gelukt, want pastoor Jef is donderdag pas op 107-jarige leeftijd overleden. Sinds juli was hij de oudste nog levende man in België.

Pastoor Jef is donderdagavond zachtjes ingeslapen in zijn kamer in woonzorgcentrum Sint-Lucia in Turnhout, waar hij al enkele jaren verbleef: eerst als aalmoezenier en later als gewone bewoner. Jozef Pieter Lodewijk Smets, of kortweg “Jef”, werd in 1914 geboren in Retie, maar was bekend over heel de Kempen. Zo begon hij in 1938 zijn loopbaan als pastoor in de parochie van Merksplas. In 1959 werd hij directeur van het Klein Seminarie in Hoogstraten. En in 1967 werd hij aangesteld tot pastoor van Geel, deken en streekvicaris van de Kempen. Het was een jongensdroom die in vervulling ging voor hem.

IJzersterk geheugen

Voor zijn lange staat van dienst werd hij drie jaar geleden beloond met de pauselijke zegen: omdat hij op dat moment tachtig jaar priester was. De uitreiking van de zegen gebeurde door bisschop Johan Bonny, die vooral erg onder de indruk bleek van het ijzersterke geheugen van de toen 104-jarige Kempense priester. “Met alle jaartallen en datums erbij heeft Eerwaarde Heer Smets toen zijn hele leven uit de doeken gedaan. De bisschop was aangenaam verrast met zijn kennis en enthousiasme”, vertelde de woordvoerder van de bisschop achteraf in het officiële perscommuniqué.

Begraven in geboortedorp

Zelf maakte de Retiese priester-erekanunnik nooit veel bombarie rond zijn indrukwekkende loopbaan. Zijn geheim om zo oud te worden? “Gewoon in leven blijven, tiens”, was altijd zijn eenvoudige verklaring.

Pastoor Jozef Smets wordt donderdag begraven in zijn geboortedorp Retie. De uitvaart vindt plaats om 10 uur in de Sint-Martinuskerk op de Markt in Retie. Wie de oudste mannelijke Belg nog een laatste groet wil brengen, kan woensdag van 18.30 tot 19.30 uur terecht bij Uitvaartzorg Jan Schillebeekx in de Groenstraat in Retie.