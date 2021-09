Nieuwe bloedzuiger voor ons land ontdekt in Limburgse beek

De bloedzuiger werd ontdekt in een beek in het Limburgse Borgloon

In een beek in het Limburgse Borgloon is een nieuwe bloedzuiger voor België ontdekt. In ons land komen een twintigtal soorten bloedzuigers voor. De erpobdella vilnensis, die geen Nederlandse naam heeft, is de nieuwkomer in het lijstje.

De soort werd ontdekt in Borgloon tijdens een provinciaal inventarisatieproject rond Limburgse beken. “België herbergt een twintigtal soorten bloedzuigers en het is niet altijd eenvoudig om gelijkende soorten goed op naam te brengen”, zegt freelance insectenonderzoeker Nobby Thys. “Erpobdella vilnensis is nieuw voor België, maar was wel te verwachten, want ze was al gekend in Nederland, Duitsland en Frankrijk.”