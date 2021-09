Priske wil met Antwerp inhaaljacht inzetten: “Competitie primeert op Europa”

Voor Royal Antwerp FC was het seizoensbegin er eentje met hoogtes en laagtes. De Great Old verzekerde zich van de poulefase van de Europa League, maar pakte in eigen land slechts 5 op 15. Aan dat laatste moet, te beginnen met zaterdagnamiddag in Eupen (16u), wat veranderen. “De competitie primeert momenteel op de Europa League”, blikte coach Brian Priske vrijdagmiddag vooruit.