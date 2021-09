Helpen nieuwkomers OH Leuven aan eerste zege? Marc Brys: “Niet evident om hen meteen in te schakelen”

In Leuven wachten ze nog altijd op een eerste overwinning van het seizoen. De druk om daar werk van te maken is zondag tegen KV Kortrijk weer ietsje groter dan voorheen. OHL deed op het laatste nippertje nog heel wat transfers, maar of we die zondag al in actie zien, is nog maar de vraag. “Dat vraagt tijd”, waarschuwt Marc Brys.

“Het is niet zo evident om die nieuwkomers meteen in te schakelen”, zegt coach Marc Brys over de aanwinsten die OHL nog binnenhaalde in de laatste week van de transferperiode. Achterin is er overigens nog een extra reden om een van de nieuwe jongens uit te proberen, want Sebastien Dewaest is geschorst. Enter Sofian Chakla? “Ik heb hem nog maar anderhalve training aan het werk gezien. Ik weet niet wat hij allemaal beheerst en hij weet niet wat wij allemaal verlangen. Dat vraagt tijd”, klinkt het over de Marokkaanse international.

Die tijd waar Brys het over heeft, is er eigenlijk niet, en dat weet hij zelf ook wel. OHL is pas zeventiende. “Het allerbelangrijkste is nog altijd rendement”, benadrukt Brys. “Wij willen punten pakken en daar moet alles voor wijken. Ondertussen werken we nog altijd ergens naartoe op een iets langere termijn. Die twee sluiten mekaar niet uit.”

Hoeveel tijd is er nog nodig om alle nieuwkomers in te passen? “Geen idee”, antwoordt Brys. “Dat hangt van heel veel factoren af. We moeten zien hoeveel nieuwe spelers we willen inpassen, maar ook hun eigen intelligentie en kwaliteit speelt een rol. Daar kan ik echt geen termijn op plakken. In een voorbereiding reken ik altijd op zeven weken, maar zoveel tijd is er nu niet”, beseft de OHL-coach.

Oefenstage vastgelegd

Om in te schatten of zijn groep nu echt versterkt is tegenover vorig seizoen, zoals de bedoeling was, is het nog wat kort na het sluiten van de transferperiode. Eén ding heeft Brys wel al kunnen concluderen. “Er zit niemand bij die 21 doelpunten gaat maken, zoals Thomas Henry, dat kan ik nu al wel zeggen”, luidt het overtuigd. “Maar is dat noodzakelijk? Het zal nog meer van het collectief moeten komen.”

OHL zou zondag best eindelijk eens winnen, maar tegenstander Kortrijk is uitstekend op dreef en prijkt op de vijfde plaats. “Ze spelen heel verticaal en met heel veel actie”, analyseert Brys. “Ik vind dat best slim. Ze kunnen uit het niets een goal maken. Het zal voor ons zaak zijn om vast te houden wat we tegen Antwerp hebben laten zien, al zal het een andere soort wedstrijd worden, omdat Kortrijk heel anders voetbalt.”

Ondertussen heeft OHL ook zijn geplande tweede oefenstage vastgelegd. De Leuvenaars trekken van 26 september tot 1 oktober naar Nederland.