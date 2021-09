Joachim Van Damme in selectie voor Anderlecht - KV Mechelen: “Goed moment om hem mee te nemen”

KV Mechelen kan zondag op bezoek bij Anderlecht niet rekenen op Engvall (knie) en Peyre (achillespees). Wel van de partij is Joachim Van Damme. Dat bevestigde Wouter Vrancken op zijn persconferentie. “Maar hij is nog niet in staat om een volledige wedstrijd te spelen”, temperde de coach de verwachtingen.

“Van Damme zit in de selectie”, kondigde Vrancken deze middag aan op zijn digitale persbabbel. “In de oefenwedstrijd tegen Willem II (4-1 winst voor KV, red.) heeft hij meer dan een uur meegespeeld. Dit is een goed moment om hem mee te nemen, maar hij is nog niet in staat om een volledige wedstrijd te spelen”, nuanceerde de coach.

“Het is kiezen: ofwel laten we hem starten en moeten we hem aan de rust wisselen, ofwel houden we hem achter de hand voor later in de wedstrijd. Als we hem negentig minuten laten spelen, dan gaat het harken worden. Op zich gaat het goed met hem, maar er is nog altijd veel werk aan zijn basisconditie. Dat heb je nodig om negentig minuten vol te maken op een fatsoenlijk niveau.”

Rust voor Peyre

De blessure van Thibaut Peyre, een ontstoken achillespees, is het omgekeerde verhaal. “Bij overbelastingsletsels is het belangrijk dat spelers hun rust nemen. Voor Thibaut is dat moeilijk. Hij blijft altijd maar gaan, door de pijn, waardoor er blessures kunnen ontstaan. Ik twijfel er niet aan dat hij binnen de vooropgestelde termijn (eind september, begin oktober, red.) terug zal zijn. Alles wat hij doet, doet hij aan tweehonderd procent. Maar het is nu ook aan hem om zijn rust te pakken om deze blessure helemaal te laten genezen.”

Foto: BELGA

Ongeslagen tegen Anderlecht

Voor de laatste zege van KV op Anderlecht moeten we al terug naar het jaar 1994. Toen won KV met 0-1 dankzij een doelpunt van Czerniatynski. Daartegenover staat dat Vrancken als hoofdcoach nog nooit een wedstrijd heeft verloren tegen de recordkampioen. “Statistieken zijn leuk om de krant te vullen, maar daar houden wij geen rekening mee”, wuift de Limburger alle cijfers weg. “Puur kwalitatief heeft Anderlecht een heel goede ploeg. Met Kompany hebben ze bovendien iemand die staat voor een bepaald type voetbal. Dat vind ik altijd mooi om te zien. Net zoals bij Blessing in Oostende. Los van de resultaten of de vorm zie je altijd hetzelfde ideeën in hun spel. Daar heb ik veel respect voor.”

Fan van Zirkzee

Met Joshua Zirkzee haalde paars-wit een spits waar Vrancken twee jaar geleden al grote fan van was. “Ik keek toen regelmatig wedstrijden van Bayern München II (de beloften van Bayern, red.). Hij vormde toen een leuk spitsenduo met Wriedt (nu bij Willem II, red.).” Die laatste was in die periode zelfs even in beeld bij KV, Zirkzee was toen al onhaalbaar. “Omdat hij door Bayern toen al hoog in het vaandel werd gedragen. Het is ook een heel goeie voetballer. Daarbij komt ook nog de ervaring van Hoedt en Refaelov en de bekende kwaliteiten van Raman. Ze hebben dus meer kwaliteit in vergelijking met vorig jaar.”

Foto: BELGAIMAGE

Niet voor ons eigen doel liggen

Toch ziet Vrancken mogelijkheden voor zijn team om voor de vierde keer op rij iets te gaan halen in het Astridpark. “Als wij goed zijn en vertrouwen hebben aan de bal, dan kunnen we er zeker en vast iets tegenover zetten. Ik verwacht twee ploegen te zien die willen voetballen en willen winnen. Anderlecht speelt altijd op zijn manier en ook wij zijn niet gemaakt om voor het eigen doel te gaan liggen. Ik verwacht dus wel een mooie wedstrijd, al hangt dat altijd af van hoe goed beide ploegen in de match zitten.”

Malinwa-fans op post

Aan een gebrek aan vocale steun zal het niet liggen. Anderlecht stelt zijn bezoekersvakken open voor zeshonderd Mechelse fans, die voor het eerst in anderhalf jaar tijd hun ploeg nog eens mogen aanvuren op verplaatsing. “Voor de spelers zal dat zeker een mentale meerwaarde zijn”, denkt Vrancken. “Ze voelen die steun op het veld. Dat kan hen door moeilijke momenten heen helpen in een uitmatch. De bezoekersvakken zullen wel goed gevuld zijn. We gaan hen zeker en vast horen. Daar twijfel ik niet aan.”

Foto: BELGA