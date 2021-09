Ballonvaarders brengen prachtig eerbetoon aan overleden collega Wim Verstraeten (64)

Waasmunster / Sint-Niklaas - In Waasmunster hebben ballonvaarders donderdagavond een ingetogen eerbetoon gebracht aan Wim Verstraeten. Enkele tientallen ballonvaarders en hun gezelschap vormden samen een groot hart met hun manden en branders. Die lieten ze één minuut lang branden in de Patotterijstraat, op de locatie waar Wim Verstraeten jarenlang zijn opstijgterrein had met zijn bedrijf. De bekende ballonvaartavonturier uit Sint-Niklaas overleed afgelopen zondag na een strijd tegen een slepende ziekte.

Wim Verstraeten streed al jaren tegen een slepende ziekte. “Een ballonvaarder als Wim sterft niet, hij vliegt nu hoger”, reageert een collega-ballonvaarder. “We zijn hier samen om ons grote voorbeeld te eren. Ballonvaarders vormen een grote familie van collega’s, vrienden en zakelijk ook concullega’s. Niemand wil hier op de voorgrond treden, want Wim staat centraal in onze postume hulde. Onze minuut stilte gaat gepaard met een minuut lang de warmste vlam branden voor Wim Verstraeten.”

Ze vormden met hun manden en branders een groot hart voor de man die in 1985 als eerste Belg met zijn ballon Het Kanaal overstak en vijf jaar later in primeur over de Kilimanjaro vloog. Zijn pogingen om met de Breitling Orbiter 1 en 2 als eerste rond de aarde te vliegen, maakten Verstraeten wereldberoemd. “Wim verliet eind de jaren tachtig zijn job als manager bij Canon om van zijn passie zijn beroep te maken. Naast de organisatie van commerciële vluchten en de verkoop van ballonnen was hij vooral zelf gefascineerd door met zijn ballon de wereld te zien. Hij vloog over de hoogste bergtoppen, de Zuidpool en alle wereldzeeën. We geloven dat Wim zondag een veel hogere vlucht heeft genomen.”

LEES OOK. Hij vloog met prins Laurent en boer Charel: hoe avonturier Wim Verstraeten ballonvaren op de kaart zette (+)