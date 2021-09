“War on Terror leverde technologiereuzen in VS miljarden op”

Technologiebedrijven Microsoft, Amazon, Google, Facebook en Twitter hebben meer dan 44 miljard dollar verdiend aan contracten met de Amerikaanse regering in de war on terror na de aanslagen van 11 september 2001. Dat zegt een groep activisten in een nieuw rapport.

Onderzoekers van de actiegroepen Action Center on Race and the Economy, MPower Change en LittleSis namen contracten van de voorbije twintig jaar onder de loep. In het rapport beschrijven ze hoe technologiebedrijven na 9/11 steeds meer overheidscontracten wisten binnen te rijven. Het gaat dan om contracten met de Amerikaanse militaire diensten, met inlichtingendiensten, met ordediensten. Giganten als Microsoft, Amazon, Google, Facebook en Twitter gingen zelf op zoek naar zulke samenwerkingen, maar kregen omgekeerd ook steeds meer vertrouwen van de Amerikaanse overheidsdiensten.

“Tussen 2004 en vandaag kreeg Big Tech almaar meer aanvragen, vooral van het Pentagon en het Department of Homeland Security”, verklaart een van de auteurs van het rapport.

Vooral Amazon en Microsoft pikten een graantje mee van de zogeheten oorlog tegen terreur, zelfs de afgelopen jaren nog. “Amazon heeft het aantal contracten en onderaannemingscontracten in 2019 bijna vervijfvoudigd en Microsoft verviervoudigd in vergelijking met 2015.” De militaire contracten van Microsoft zijn tussen 2016 en 2018 bijna verzesvoudigd, waarbij het bedrijf vooral profiteerde van de welwillendheid van de regering-Trump, zo staat in het rapport.

Van ambtenaar tot Google-directeur

Zo’n 86 procent van de contracten en onderaanbestedingen die Amazon afsloot met de overheid sinds 2004, was met agentschappen die een centrale rol spelen in de strijd tegen terreur. Ook Google en in mindere mate Twitter worden genoemd voor hun banden met defensie.

Sinds 2004 gaf het Pentagon het meeste uit aan de diensten van techgiganten, namelijk 43,8 miljard dollar; Daarna volgt het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (348 miljoen dollar), het ministerie van Buitenlandse Zaken (258 miljoen dollar), de General Services Administration (244 miljoen dollar) en het ministerie van Justitie (138 miljoen dollar), aldus het rapport.

De auteurs van het rapport vermoeden echter dat de totale bedragen veel hoger liggen aangezien niet alle contracten openbaar gemaakt worden.

Een ander fenomeen dat in het rapport wordt beschreven, is de “draaideur” waarbij hoge regeringsambtenaren in en uit leidinggevende posities in Big Tech-bedrijven stromen. Zo worden in het rapport Jared Cohen, een voormalige ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die directeur van Google werd, en Steve Pandelides, een voormalige FBI-ambtenaar die nu hoofd beveiliging is bij een afdeling van Amazon, genoemd.