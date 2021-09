Nieuw rapport waarschuwt nu al voor nieuwe pandemie: “Geen populair standpunt, maar wél een realiteit”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in een nieuw rapport gewaarschuwd voor een nieuwe pandemie. Het heeft daarbij enkele lessen opgesomd die we kunnen trekken uit de coronapandemie. “Het enige wat ontbreekt”, zegt viroloog Marc Van Ranst, “is het temperen van de verwachtingen. We hebben nog nooit een pandemie kunnen stoppen.”