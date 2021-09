Organisatoren ‘La Boum’ dreigen “besmettelijk aperitieven” te lanceren als Brussel coronapas invoert

Brussel / Elsene - De organisatoren van La Boum laten weer van zich horen. Ze kanten zich tegen de invoering van de coronapas in de hoofdstad door elke zaterdag van oktober een “apéro contaminant” (vrij vertaald: besmettelijk aperitief) te organiseren “waar gelijkgezinden hun coronapas kunnen bemachtigen zonder gevaccineerd te moeten worden”. De burgemeester van Elsene is er niet over te spreken.

Het is lang stil geweest rond de organisatie van La Boum die in volle coronacrisis vorig jaar enkele stevige feestjes - inclusief aanvaringen met de ordediensten - organiseerden. Vrijdag doken echter een pak evenementen op voor elke zaterdag in oktober. Het Collectif L’abîme, de organisator, wil dan het Flageyplein bezetten met La Boum 4.

“Als de coronapas in de horeca en culturele sector in Brussel wordt ingevoerd, houden wij dit protest”, klinkt het bij de organisatoren. “Op die manier kan iedereen een coronapas bemachtigen op een natuurlijke wijze in plaats van gevaccineerd te moeten worden.” Daarmee doelt de organisatie op het feit dat besmettingen met het virus tijdens het evenement plaats zouden kunnen vinden. “Bovendien willen we een plek aanbieden aan mensen die vanaf 1 oktober dus niet toegelaten zouden worden tot bars en restaurants.”

Tegen vaccinaties

“Wij zijn tegen een verplichte vaccinatie en tegen een coronapas. Deze maatregelen druisen in tegen ons fundamentele vrijheid.” De organisatie geeft zelfs richtlijnen mee hoe eventuele deelnemers aan een coronapas kunnen komen. “De gemakkelijkste manier is om besmet te raken tijdens een evenement en vervolgens in quarantaine te gaan zodat risicopatiënten niet getroffen worden. Nadien beschik je over antilichamen, krijg je een certificaat en kan je dus een coronapas aanvragen. We raden wel mensen met onderliggende aandoeningen af om deel te nemen aan onze evenementen.”

Onaanvaardbaar

De Brusselse politie is alvast op de hoogte van de evenementen en zal eerstdaags ook samenzitten met de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo). Die laatste is niet te spreken over de manier van aanpak. “Eerst en vooral was er al geen aanvraag voor een evenement of betoging. En zelfs al was die er geweest, had ik nooit toestemming gegeven”, aldus de burgemeester. “Iedereen heeft het recht om te betogen, maar er zijn regels die voor iedereen gelden. We gaan bekijken met de politie hoe we dit best kunnen omkaderen.”