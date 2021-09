Bestuurder die Tibau (18) doodreed onder politiebescherming naar rechtbank, zaak meteen uitgesteld: “Lafaard!”

Lille - Exact vier maanden na het ongeval aan Poeyelheide in Lille waarbij Tibau Verelst (18) uit Kasterlee om het leven kwam, verscheen bestuurder Ruben B. (22) uit Turnhout vrijdag voor de politierechtbank in Turnhout. De beklaagde werd onder politiebegeleiding naar de zitting gebracht, op vraag van zijn familie uit schrik voor een wraakactie.

Onder politiebescherming werd vrijdagnamiddag Ruben B. binnen en buiten geleid op de politierechtbank in Turnhout. Ongeveer vijftig familieleden en vrienden stonden aan de rechtbank te wachten. “Lafaard!”, riep iemand wel naar de twintiger die zijn gezicht verborg maar verder bleef het rustig. De bescherming werd volgens de politie op vraag van de familie van B. ingesteld uit schrik voor een mogelijke wraakactie.

Foto: Bart Van den Langenbergh

Onder invloed

De twintiger zit thuis onder elektronisch toezicht in voorhechtenis en moest zich voor de rechter verantwoorden voor het dodelijk ongeval in de nacht van zondag 9 mei op maandag 10 mei aan Poeyelheide in Lille. Ruben B. had met 2,1 promille alcohol in zijn bloed flink gedronken toen hij die bewuste nacht achter het stuur van zijn auto kroop. Aan de Poeyelheide in Lille verloor hij de controle over het stuur en botste hij tegen een boom naast de weg. Inzittende Tibau Verelst uit Kasterlee overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen. Drie meisjes die bij hen in de auto zaten, raakten bij de klap ook gewond.

Slachtoffer Tibau Verelst. Foto: RR

Uitstel

B. riskeert een fikse straf voor onder meer onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen tegenover de andere passagiers, dronkenschap en rijden onder invloed. Hij werd al eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed. Ruim vijftig familieleden en vrienden probeerden de zitting vrijdag bij te wonen, maar door de coronamaatregelen waren slechts de naaste familieleden en de andere slachtoffers in de zittingzaal toegelaten.

Omdat niet alle besluiten tussen de advocaten van enkele partijen tijdig werden uitgewisseld, kon rechter Paul Draulans niet anders dan de zaak uit te stellen. Meester Andy Boermans, de raadsman van de bestuurder, vroeg nog om enkel het strafrechtelijke luik te behandelen en later het burgerlijke aspect maar daar ging de rechter niet op in. De advocaat van de familie van het slachtoffer was ook klaar om de zaak te pleiten. “Dit is voor de familieleden natuurlijk heel emotioneel om te beleven”, zei meester Ward Borgmans namens de ouders.

De rechter wil het dossier uiteindelijk in zijn geheel behandelen. “Het parket en de rechtbank zijn er wel in geslaagd om deze belangrijke zaak in vier maanden tijd op de zitting te brengen”, zei de rechter. “Ik weet dat de beklaagde nog onder elektronisch toezicht staat maar die extra weken uitstel zijn ook geen ramp.” De politierechtbank behandelt het dossier ten gronde op vrijdag 26 november. Normaal gezien weet Ruben B. nog dit jaar welke straf hij krijgt.

Tientallen vrienden en kennissen van slachtoffer Tibau Verelst kwamen naar de politierechtbank in Turnhout. Foto: Bart Van den Langenbergh

Op de plaats van het ongeval aan Poeyelheide in Lille vond half mei een indrukwekkende herdenking voor Tibau Verelst plaats. Foto: Bart Van den Langenbergh