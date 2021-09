“Te lage vaccinatiegraad” of net “grootse prestatie” in Antwerpen? En helpt coronapas vaccinaties vooruit? Geert Molenberghs schept klaarheid

Antwerpen -

Is Antwerpen nu wel of niet goed bezig qua vaccinatiegraad? De voorbije dagen werden we vanuit verschillende kampen om de oren geslagen met cijfers en percentages om een punt kracht bij te zetten. Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is de vaccinatiegraad in de stad te laag, een gepikeerde Antwerpse schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) stelt dat Antwerpen het naar omstandigheden wél goed doet. Wie heeft er nu gelijk? Om door de bomen het bos te kunnen zien legden we de argumenten en cijfers waarmee beide partijen schermen voor aan biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven).