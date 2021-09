Benjamin Mendy van Manchester City staat begin volgend jaar terecht in verkrachtingszaak

Manchester City-verdediger Benjamin Mendy staat begin volgend jaar terecht op beschuldiging van de verkrachting van twee vrouwen en de aanranding van een derde vermeend slachtoffer.

De linksachter sprak vrijdag tijdens de 45 minuten durende hoorzitting in Chester Crown Court alleen om zijn naam te bevestigen. Op de hoorzitting, waar 24 januari 2022 werd vastgesteld als datum voor zijn proces, werd Mendy beschuldigd van vier gevallen van verkrachting en een van seksuele aanranding.

De 27-jarige, gekleed in een crèmekleurig joggingpak, zat achterover en luisterde naar de vertaling van een Franse tolk die achter hem op de beklaagdenbank zat. Er werden geen pleidooien gehouden tijdens de hoorzitting, die voornamelijk administratieve zaken met het oog op het proces behandelde.

Op 15 november zal een nieuwe hoorzitting worden gehouden en Eleanor Laws QC, de advocaat van Mendy, zei dat er op die datum een verzoek tot verwerping van de tenlastelegging zal worden ingediend.

Vermeende aanvallen op drie vrouwen

De vermeende aanvallen op drie verschillende vrouwen, waarvan één jonger dan 18 jaar, zouden hebben plaatsgevonden op zijn thuisadres aan Withinlee Road in Prestbury, Cheshire.

Mendy werd op 26 augustus aangeklaagd voor drie verkrachtingen bij een vermeend incident in oktober 2020 en voor aanranding van een vrouw begin januari 2021. Hij wordt ook beschuldigd van verkrachting van een vrouw vorige maand.

Momenteel in voorarrest en geschorst door City

De Premier League-ster werd vorige maand borgtocht geweigerd en zit momenteel in voorarrest in de HMP Altcourse gevangenis in Liverpool.

Mendy speelt sinds 2017 voor City. Voordien kwam hij uit voor Monaco. Hij werd door de club geschorst nadat hij door de politie was aangeklaagd, in afwachting van een onderzoek.

Mendy verscheen in de beklaagdenbank samen met een medebeklaagde, de 40-jarige Louis Saha Matturie uit Manchester, die wordt beschuldigd van vier gevallen van verkrachting.