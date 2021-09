Het bijzondere verhaal van de laatste jood in Afghanistan, die de enige andere jood het leven zuur maakte en nu gevlucht is voor IS

Met de 62-jarige Zebulon Simentov heeft de laatste in Afghanistan wonende jood het land verlaten. De man woonde op zijn eentje in een vervallen synagoge in Kaboel, nadat de enige andere jood in het land - met wie hij er samenwoonde - in 2005 overleden was. Erg vond Simentov dat toen niet: de huisgenoten maakten elkaar het leven voortdurend zuur.