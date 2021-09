Steeds meer patrimonium wordt herbestemd: “Als jongeren nog eens een altaar zien in de supermarkt, waarom niet?”

Er is een rush aan de gang op oud vastgoed in Vlaanderen. Monumenten, kazernes of kloosters: vastgoedmakelaars storten zich erop om ze te herbestemmen, omdat nieuwe grond aansnijden steeds moeilijker is. Sonja Vanblaere van het Agentschap Onroerend Erfgoed juicht de trend toe. “Als jongeren nog eens een altaar in het echt kunnen zien door naar een supermarkt te gaan die ooit een kerk is geweest: waarom niet?”