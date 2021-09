Het verhaal van Patrice Braut, het enige Belgische slachtoffer van 9/11, en hoe zijn familie 13 jaar moest wachten op bewijs

Patrice Braut (31) was op 11 september 2001 aan het werk op de 97ste verdieping toen het tweede vliegtuig zich in de zuidelijke WTC-toren boorde. Al snel werd duidelijk dat hij een van de bijna 2.750 doden was. Maar pas 13 jaar later werd hij ook geïdentificeerd, en dat dankzij een toevallige vondst van zijn moeder. Dit is het verhaal van het enige Belgische slachtoffer van 9/11.