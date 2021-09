De dag waarop alles veranderde: dit zijn de beelden die we nooit zullen vergeten

Elf september 2001: de dag waarop de wereld voorgoed veranderde. Wat begon als een mooie, zonnige dag veranderde al snel in een nachtmerrie. Vier vliegtuigen werden gekaapt. Eén stortte neer in een veld, eentje raakte het militaire hart van Amerika en twee doorboorden de iconische Twin Towers. New York hulde zich in een wolk van vuur, stof en paniek. Met bijna 3.000 slachtoffers is het nog steeds de dodelijkste terroristische aanslag ooit. Herbekijk hier de beklijvende beelden, die voor altijd op ons netvlies gebrand zullen staan.