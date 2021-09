CSU-leider Söder met grote meerderheid herverkozen

De christendemocratische CSU in Beieren, de zusterpartij van de CDU, heeft de Beierse minister-president Markus Söder vrijdag bij de start van het partijcongres in Nürnberg met ruime meerderheid herverkozen als partijleider. Söder kreeg als enige kandidaat 600 van de 685 stemmen achter zich. Dat is 87,6 procent van de geldige stemmen.

Söder, die bij een felle interne machtsstrijd om de kandidatuur voor de opvolging van Angela Merkel als bondskanselier binnen de CDU/CSU eerder dit jaar het onderspit moest delven tegen Armin Laschet, moet op het congres ook de achterban proberen te sussen, want de CSU is nu ook in Beieren in de peilingen onder de symbolische grens van dertig procent gedoken.

Ruim twee weken voor de Duitse parlementsverkiezingen blijven de vooruitzichten voor de CDU van Merkel somber. Het samenwerkingsverband van haar CDU en zusterpartij CSU krijgt in een vrijdag gepubliceerde peiling de steun van 22 procent van de respondenten en loopt daarmee 3 procentpunt achter op de sociaaldemocratische SPD van minister van Financiën Olaf Scholz.