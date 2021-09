Het centrum dat al 100 jaar geregeld onder water loopt: boze handelaars en gefrustreerde bewoners in Halle, maar vooral weinig verbazing

Halle -

Het was niet aangekondigd en dus ook totaal onverwacht dat donderdagavond de hemelsluizen weer opengingen boven het centrum van Halle, in Vlaams-Brabant. Voor de vierde keer al deze zomer liepen winkels en huizen er onder. Bewoners eisen dringend maatregelen van het stadsbestuur. “In 2014 is de riolering hier vernieuwd. Bijna twee jaar zaten we toen in de modder. Maar het heeft niet veel geholpen, zo blijkt”, zeggen boze handelaars.