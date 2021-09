“Wat onze kinderen meegemaakt hebben, is ronduit walgelijk”: opgepakte babysitter buitenschoolse opvang na verhoor weer vrijgelaten

Een begeleider van de buitenschoolse kinderopvang in een school in Baasrode, een deelgemeente van Dendermonde, is door de politie opgepakt in het kader van een onderzoek naar zedenfeiten. De man mocht na verhoor beschikken, meldt het parket Oost-Vlaanderen, dat in het belang van het onderzoek geen verdere informatie geeft.