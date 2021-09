Rusland roept Amerikaans ambassadeur in Moskou op matje: “Onweerlegbaar bewijs van inbreuken door telecomgiganten”

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, John Sullivan, op het matje geroepen omdat er “onweerlegbaar bewijs” zou bestaan dat Amerikaanse telecomgiganten inbreuken gepleegd hebben in het kader van de parlementsverkiezingen die volgende week in Rusland plaatsvinden.

“Er is maar één reden voor de oproeping: inmenging in de Russische verkiezingen”, zo liet woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova weten op haar Telegram-account.

De relatie tussen Moskou en Washington bevindt zich op een dieptepunt. De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, was eerder dit jaar drie maanden weg van zijn post nadat president Joe Biden had beaamd dat president Poetin een moordenaar is. Enige tijd later vertrok ambassadeur Sullivan tijdelijk uit Moskou.