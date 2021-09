Club Brugge heeft zonet de basiself bekendgemaakt die zo meteen aan de wedstrijd tegen Oostende begint. De Schotse verdediger Jack Hendry mag tegen zijn ex-club voor het eerst in de basis aantreden, ook de Ghanees Kamal Sowah staat voor het eerst in de basis. Hij werd overgenomen van Leicester nadat hij vorig jaar voor OH Leuven furore maakte in de Jupiler Pro League.