Prins Andrew heeft dagvaarding gekregen en zal zich moeten verdedigen tegen vrouw die zegt dat hij haar aanrandde toen ze 17 was

De Britse prins Andrew heeft de dagvaarding ontvangen voor de rechtszaak die hem wacht nadat hij er door een vrouw van beschuldigd wordt haar aangerand te hebben toen ze 17 jaar was. Dat meldt The mirror. De prins moet tegen vrijdag reageren op de beschuldigingen.

De 61-jarige prins Andrew wordt er door Virginia Giuffre, een 38-jarige moeder van drie, van beschuldigd haar verkracht te hebben toen ze in 2001 door Jeffrey Epstein en diens vrouw Ghislaine Maxwell “ingehuurd” was om hem gezelschap te houden. Zij was toen nog maar 17 jaar. Andrew heeft die beschuldigingen altijd ontkend en heeft altijd volgehouden Giuffre nog nooit gezien te hebben.

Het vermeende slachtoffer heeft de klacht tegen Andrew ingediend in de VS. De dagvaarding moest door het team van de vrouw in persoon aan Andrew overhandigd worden, en volgens Amerikaanse bronnen is dat twee weken geleden gebeurd. Omdat het niet mogelijk bleek Andrew te zien, werd de dagvaarding aan ambtenaren van het Britse koningshuis in Windsor Palace gegeven. Dat is ook goed, zo leren de documenten die The mirror kon inkijken, en dus heeft Andrew tot 21 september om te reageren.

De eerste hoorzitting in de zaak staat gepland voor 13 september. Dan moeten de advocaten van de vrouw meedelen of de prins de dagvaarding ontvangen heeft. In de aanklacht staat dat Giuffre Andrew ervan beschuldigd haar aangerand te hebben en bewust emotioneel misbruikt te hebben nadat ze gedwongen werd om seks met hem te hebben in Londen, New York en het eiland van Epstein in de Caraïben. Zij eist een schadevergoeding van meeer dan 14 miljoen pond. Het zou best kunnen, zo zeiden experts al, dat Andrew zich verschuilt achter diplomatieke onschendbaarheid en het daardoor niet tot een proces komt.