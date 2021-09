Advocaten van terreurverdachte zien nut niet in van getuigenis ex-president Hollande

Op dag drie van het terreurproces in Parijs las de voorzitter het dramatische verloop van die 13de november 2015 voor en werd er flink gediscussieerd over het nut van de getuigenis van ex-president François Hollande.

Rechtbankvoorzitter Jean-Louis Périès las vrijdag zijn rapport voor waarin hij de gebeurtenissen van die 13de november in detail beschrijft.

Voor de speurders was het snel duidelijk, zo zei hij, dat de aanslagen mee vanuit België gecoördineerd werden. Vanuit Syrië voerde Oussama Atar, een Belg die Aboe Ahmad al-Iraki genoemd werd, het bevel over de actie. Naar alle waarschijnlijkheid werd hij in 2017 omgebracht bij een luchtaanval door de westerse coalitie.

Een aantal advocaten protesteerden ook tegen twee getuigen die later worden opgeroepen. De eerste is Georges Fenech, plaatsvervangend voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie die de aanslagen in Parijs onderzocht. Maar vooral de getuigenis van ex-president François Hollande wordt in twijfel getrokken.

Raphaël Kempf, een van de advocaten van beklaagde Yassine Atar, stelde zich openlijk vragen over het nut van het verhoor van Hollande, ergens in de maand november. Wat denken de burgerlijke partijen meer te weten te komen van hem, vroeg de advocaat zich af. Hollande was in het Stade de France op het moment van de aanslagen.

Toch ziet het er niet naar uit dat meester Kemf zijn wil krijgt. Een aantal burgerlijke partijen wezen er op dat elke getuigen nuttig kan en zal zijn.

Hollande was woensdag te gast bij de RTBF waar hij onder meer sprak over de aanslagen in Parijs. In het interview wees hij met een beschuldigende vinger naar het Belgische gerecht: “Er moet sprake zijn geweest van tekortkomingen aan Belgische kant”, zei hij. Maar, zo voegde hij er aan toe, ook de inlichtingendiensten van zijn eigen land hebben zaken gemist.

LEES OOK. Waarom het proces negen maanden zal duren en de zittingen altijd pas na de middag beginnen: alles over het proces over aanslagen in Parijs (+)