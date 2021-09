Steven Defour en Olivier Deschacht blijven zot van het spelletje: “Jonge spelers denken te snel dat ze Hazard of Ronaldo zijn”

Ze kijken dit weekend naar Anderlecht-KV Mechelen van aan de zijlijn. Steven Defour (33) en Olivier Deschacht (40) stopten vorig seizoen met voetballen. De eerste werd meteen assistent-coach bij Malinwa, de tweede last een sabbatjaar in. Toch laat het voetbal de ex-ploegmaats niet los. Een gesprek over pijnstillers, kutbal, losse veters en verloren trainingsschema’s. “Wij zijn nog van de oude stempel, hè.”