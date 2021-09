AC Milan mogelijk met snel herstelde Giroud tegen Liverpool in Champions League

AC Milan kan woensdag, als Liverpool de tegenstander is in de Champions League, mogelijk toch beschikken over Olivier Giroud. De Franse spits is relatief snel hersteld van een coronabesmetting.

Giroud (34) testte positief op het coronavirus op 2 september en verscheen de afgelopen week niet op het trainingsveld. “AC Milan bevestigt dat Giroud negatief heeft getest. Hij ondergaat zaterdag een medische screening om vervolgens de sportactiviteiten te kunnen hervatten”, meldde de club vrijdag.

Voor AC Milan, na twee speeldagen in de Serie A nog zonder puntenverlies, komen er belangrijke wedstrijden aan. Zondag speelt Milan thuis tegen Lazio en over anderhalve week is Juventus in Turijn de tegenstander in de Serie A. Giroud kwam deze zomer over uit Engeland, waar hij jarenlang voor Arsenal en Chelsea speelde. (belga)