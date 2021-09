Verzot op voetbal is Senne (8), en zelfs een nieuw hart en beenprothese kunnen hem niet tegenhouden: “Mijn rechterbeen is van metaal, prima om mee te shotten”

Eindelijk terug op het veld. Een jaar nadat de achtjarige Senne zijn been kwijt geraakte en een nieuw hart kreeg, staat hij terug op het groene gras. In een andere ploeg weliswaar, maar met evenveel goesting. Zonder schroom toont hij dat er ook met een prothese nog serieus wat gevoetbald kan worden. “Een kind is zo veel veerkrachtiger dan een volwassene.”