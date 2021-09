Onbekend in Vlaanderen, een wereldster in Frankrijk, actrice Virginie Efira schittert in ‘Benedetta’: “De seksscènes terugzien was een merkwaardige ervaring”

De Belgische actrice Virginie Efira (44) is ­wereldberoemd in Frankrijk, maar onbekend in Vlaanderen. Uitgerekend een film van een ­Hollander moet daar verandering in brengen. Nu is Paul Verhoeven natuurlijk niet de eerste de beste Nederlander. In Benedetta, een film over de verboden liefde tussen twee lesbische nonnen, zoekt hij naar goede gewoonte de controverse op. “Die seksscènes terugzien op het grote scherm was een merkwaardige ervaring.”