Deinze klopt Moeskroen, dat achterblijft met nul op twaalf

Op de vierde speeldag van de 1B Pro League heeft Deinze Excel Moeskroen geklopt met 3-1. Voor Moeskroen is het de vierde nederlaag op rij. Deinze komt door de zege aan kop van het klassement.

Bij Moeskroen was het vooral uitkijken naar Teddy Chevalier. De ex-spits van onder meer Kortrijk speelde zijn eerste wedstrijd voor de Henegouwers. De Fransman had maar twee minuten nodig om indruk te maken. Na slecht terugspelen van Abrahams kon Chevalier meteen profiteren en Moeskroen op voorsprong zetten. Deinze leek even aangedaan, maar trok de wedstrijd daarna weer naar zich toe. Iets na het halfuur viel dan eindelijk de gelijkmaker. Staelens schilderde de bal op het hoofd van Mertens, die knap binnenkopte.

Na de rust kwam er opnieuw druk van Deinze, dat na iets meer dan vijf minuten spelen op voorsprong klom via Dylan De Belder (52.) na een knappe aanval. Een veel gevaarlijker Deinze moest daarna wel wachten tot minuut 82 om de derde van de avond te maken. Na alweer een knappe aanval was het Dansoko die de 3-1 eindstand vastlegde.

Door de zege komen de jongens van Wim De Decker met acht punten even alleen aan de leiding. Waasland-Beveren en Westerlo kunnen wel nog over Deinze klimmen. Voor Enzo Scifo en zijn troepen lijkt door de nul op twaalf een moeilijk seizoen in het vooruitzicht te liggen. (belga)