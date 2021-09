Vanhaezebrouck over in Gent omstreden transfer Mboyo: “Soms moet je je principes opzijschuiven”

Het was misschien wel een van de meest opvallende transfers van deze mercato: Ilombe Mboyo ruilde Stayen in voor de Ghelamco Arena, zijn oude thuishaven. De 34-jarige aanvaller vindt in Gent ook Hein Vanhaezebrouck terug.

“Mboyo speelde alles bij Sint-Truiden en startte ook telkens”, prijst HVH alvast de fysieke paraatheid van Petit Pelé, wiens reputatie bij de Gentse achterban wel niet onberispelijk is. “Er is wel vaker een akkefietje uit het verleden. Maar er volgden toen ook excuses. Soms moet je eens iets kunnen vergeten. Sommige mensen keren telkens terug op wat er in het verleden gebeurde. Zo steek ik niet in elkaar. Hij begint wat mij betreft aan een nieuw hoofdstuk.”

En zo kreeg de Gentse coach er dus een heel ervaren maar niet bepaald piepjonge spits bij. “Het is een feit dat dit niet de politiek is die je zou moeten voeren, maar soms heb je geen andere keuze. Er waren interessante spitsen waar we een zware inspanning willen voor doen, maar als die niet naar België willen komen, sta je daar. Dan moet je soms je principes eens opzijschuiven. Na één of twee jaar zullen we zien of het nuttig was om Mboyo te halen. Maar het is inderdaad nog altijd niet evident om een speler van waarde – waar je zelfs je transferrecord wil voor breken – in te lijven, want dan merk je dat zij toch op een sterkere competitie hopen, zoals Duitsland, Engeland of Spanje.”