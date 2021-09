Braziliaanse voetballegende Romario ligt in ziekenhuis om galblaas te laten verwijderen

De Braziliaanse voetbalgrootheid Romario (55), die in 1994 met de Goddelijke Kanaries de wereldtitel veroverde, heeft zijn galblaas operatief laten verwijderen in Rio de Janeiro. Dat staat vrijdag te lezen op de Instagrampagina van de voormalige FC Barcelona-aanvaller.

De operatie is donderdag “zonder complicaties” uitgevoerd in het Copa Star ziekenhuis in Copacabana en Romario “ligt op een kamer en wordt in de komende dagen uit het ziekenhuis ontslagen”.

Romario werd uitgeroepen tot beste speler van het WK 1994 in de Verenigde Staten. Na zijn spelerscarrière ging hij de politiek in. In 2014 werd hij senator, vier jaar later slaagde hij er niet in om tot gouverneur van de staat Rio de Janeiro te worden verkozen.