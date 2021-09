Hij had tickets om op 9/11 het WTC in New York te bezoeken met zijn moeder. Tot Guido (70) twintig jaar geleden een telefoontje kreeg van Chokri, om naar Spanje te komen. “Door toeval stonden we niet bovenop de torens”, zegt hij. “Ik heb de ticketjes altijd bewaard.”

Snel een sigaretje gaan roken, of te laat door een overdrukke metro: na de aanslagen in New York doken heel wat verhalen op over mensen die normaal in de WTC-torens hadden moeten zijn in de ochtend van ...