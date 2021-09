Twee jaar na de hype: daar zijn emoji’s van Aldi weer

De razend populaire emoji’s zijn terug bij Aldi. Vanaf zaterdag ontvangen klanten per aankoopschijf van 15 euro opnieuw een van de 24 plastic figuurtjes met zuignapjes.

Toen Aldi twee jaar geleden haar eerste spaaractie in de geschiedenis van de discounter boven het doopvont hield, had niemand voorzien dat de emoji’s tot zó’n grote hype zouden uitgroeien. De 24 figuurtjes met zuignapjes werden een megahit bij kinderen. Op de speelplaats werden de plastic hebbedingetjes druk verhandeld. “Onze eerste actie uit 2019 was een schot in de roos, vandaar dat we dit jaar een nieuwe spaaractie lanceren met 24 verse emoji’s”, zegt Isabel Henderick, marketingdirecteur bij Aldi.

Het aanbod emoji’s is volledig vernieuwd. “Dit keer hebben we zelfs een poppetje met mondmasker.” Foto: Aldi

Honderdduizenden emoji’s

Twee jaar geleden werd de Duitse discounter nog slachtoffer van zijn eigen succes. De 140.000 verzamelalbums die Aldi toen voor de Belgische markt had voorzien, waren na minder dan een maand al uitverkocht. Dat leidde tot grote teleurstelling bij heel wat jonge verzamelaars en klanten. “Dit keer hebben we het aantal albums aanzienlijk verhoogd”, verzekert Henderick, die niet wil prijsgeven hoeveel emoji’s er precies in de Belgische Aldi’s zullen worden verdeeld. Het gaat in ieder geval om honderdduizenden poppetjes, genoeg om elk verzamelalbum te vullen. Het album zelf bevat bovendien twee gezelschapsspelletjes, met de emoji’s als pionnen.

Speelplaats

Dat Aldi de spaaractie begin september lanceert, is geen toeval. “Vorige keer hebben we gezien dat onze emoji’s vooral op scholen gretig worden geruild. Zo kunnen kinderen hun collectie aanvullen.” Aldi rekent erop dat ook deze spaaractie een succes wordt. “We hebben ons aanbod emoji’s volledig vernieuwd. Er is nu zelfs een poppetje met mondmasker en ook het populaire aapje dat de handen voor de ogen houdt, is van de partij.” De actie loopt tot en met 16 oktober.