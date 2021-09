Acht doden bij gasexplosie in China

Bij een explosie van een gastank in een appartementsgebouw zijn zaterdag acht mensen om het leven gekomen in het noordoosten van China. Dat meldden de Chinese staatsmedia.

Vijf andere mensen raakten gewond bij de explosie in een appartementsgebouw, maar hun toestand is stabiel. De ontploffing deed zich volgens persagentschap Xinhua vrijdagnacht voor in de havenstad Dalian, in de provincie Liaoning. Rond middernacht kwam daar een vloeibare gastank tot ontploffing. Rond 2.30 uur ’s nachts was het vuur geblust. De autoriteiten hebben een onderzoek naar de oorzaak van de explosie geopend.