Brusselse taxisector wil 600 Uber-chauffeurs aanwerven

De taxisector in Brussel heeft een eigen plan klaar om de sector te moderniseren en te versterken. Zo willen ze 600 Uber-chauffeurs zelf aanwerven, schrijft de Franstalige zakenkrant L’Echo.

De voorstellen van de taxisector komen er in afwachting van het taxiplan van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS).“Het is geen vergezocht voorstel. Alleen al bij Victor Cab, dat een grote speler is, heeft men nood aan 300 extra chauffeurs”, zegt Sam Bouchal, woordvoerder van de taxisector in de hoofdstad. De sector wil hiermee een sociaal bloedbad vermijden door de komst van de taxi-app Uber. De 600 chauffeurs zouden een contract van onbepaalde duur kunnen krijgen.

Een ander voorstel is om de ongeveer 250 slapende licenties te verkopen via Brussel Mobiliteit. Chauffeurs die geen taxilicentie willen kopen, zouden er een moeten kunnen huren zoals in Frankrijk. De sector is ook voorstander om de ‘numerus clausus’ te handhaven, die kan aangepast worden naargelang de behoeften in de stad en de rendabiliteit van de sector.