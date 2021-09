Felix Alen, icoon van de Belgische keuken, overleden: “Niet alleen een goede kok, maar ook een fantastische gastheer”

Felix Alen, de bekende chef van het Hof te Rhode in Schaffen, is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij werd 71 jaar. Alen startte als kok voor koning Boudewijn en bouwde daarna een mooie radio- en televisiecarrière uit. “Felix was niet alleen een goede kok, maar ook een fantastische gastheer,” zegt culinair journalist Willem Asaert.