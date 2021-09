Terreurexpert Kenneth Lasoen, 20 jaar na 9/11: “Al Qaeda zit al jaren op iets groots te broeden, om de wereld duidelijk te maken dat ze er nog zijn”

De aanslagen van 9/11 gingen als een schokgolf door de wereld. Dit kon en mocht nooit meer gebeuren, schreeuwde de westerse wereld uit. Maar met wat er zich de afgelopen weken in Afghanistan heeft voorgedaan, dringt opnieuw door dat terreurdreiging een permanent probleem is. Kenneth Lasoen, terreurexpert van de UAntwerpen: “De coronapandemie is voor Al Qaeda een natte droom.”