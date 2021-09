Britse majoor veroordeeld voor stelen tanks uit Belgisch legermuseum: “U zou uit pure schaamte de rechtszaal met neerhangend hoofd moeten verlaten”

Brussel -

Een Britse majoor met rust is in Engeland veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel omdat hij zich op frauduleuze manier 25 pantservoertuigen liet toesturen uit meerdere legermusea, waaronder dat in Brussel. De Engelse rechter veegde de man zwaar de mantel uit: “U bent een schandvlek op het blazoen van het Britse leger. U kunt deze rechtszaal slechts uit pure schaamte met neerhangend hoofd verlaten.”