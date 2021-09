‘s Werelds bekendste hondenfluisteraar Cesar Millan onder vuur: “Zijn pitbull viel mij aan en doodde het hondje van Queen Latifah”

Een jonge turnster heeft klacht ingediend tegen de wereldberoemde hondenfluisteraar Cesar Millan. Ze beweert dat de pitbull van Millan haar zo heeft toegetakeld dat haar turncarrière ten einde is gekomen. Bovendien zou het dier eerder al agressief geweest zijn, en de hond van Queen Latifah gedood hebben.

Het incident dateert uit 2017, blijkt uit documenten die TMZ kon inkijken. Lidia Matiss ging toen op bezoek bij haar moeder op kantoor in Van Nuys Californië. De moeder werkte in die periode voor Cesar Millan. In de gang kwam de tiener pitbull Junior tegen. De hond liep alleen en zonder leiband, en viel haar uit het niets aan. Hij beet het meisje meermaals in de benen.

Volgens de aanklacht was Lidia op dat moment een zeer veelbelovende jonge gymnaste. Een universiteit stond klaar om haar omwille van haar sportieve prestaties een studiebeurs te geven. Maar alles veranderde na de hondenbeet. Door de pijn kon ze niet meer aan wedstrijden deelnemen.

Eerder zou Junior ook al de hond van Queen Latifah hebben doodgebeten Foto: ISOPIX

De advocaten van Lidia Matiss zeggen dat de hondenfluisteraar al wist dat Junior agressief was, en het dier toch vrij liet rondlopen. De hond had vroeger al andere honden gebeten, onder meer een van Queen Latifah. De zangeres en actrice had het dier naar Millan gebracht voor een training. De hond werd doodgebeten door Junior, maar Millan loog er achteraf over en zei dat het beestje onder een auto was terechtgekomen. Het personeel kreeg instructies om dat verhaal ook aan te houden.

Millan zelf heeft al gereageerd op de aanklacht. Hij beweert dat Lidia Matiss zelf het risico nam om gebeten te worden, en dat ze zelf nalatig was.