Coronascepticus daagt Marc Van Ranst uit op straat: “Waarom bent u zo’n pathologische leugenaar?”

“Waarom bent u zo’n pathologische leugenaar? Hoeveel verdient u? Hoeveel heeft u hieraan verdiend?”, vraagt een man op straat in Mechelen aan viroloog Marc Van Ranst. Dit is te zien in een filmpje dat rondgaat op Twitter en al 91.400 keer is bekeken. Het is niet de eerste keer dat Van Ranst op straat wordt aangesproken door coronasceptici en wordt uitgemaakt voor leugenaar. De viroloog kijkt er zelf al niet meer van op.

“Mensen spreken me op straat continue aan”, zegt hij in een reactie aan Gazet van Antwerpen. “Maar dit soort voorvallen, zoals je ziet in de video in Mechelen, zijn eerder een uitzondering”, nuanceert hij. “De meeste reacties zijn zeer ondersteunend. Mensen steken hun duim op, complimenteren me of roepen ‘goed gedaan’.”

Afgelopen donderdag was de man de die hem aansprak op straat allesbehalve complimenteus. “Waarom bent u zo’n pathologische leugenaar?”, roept de videomaker naar de viroloog die passeert. “Waarom vraag je dat”, antwoord Van Ranst rustig terwijl hij op de man afstapt en de camera inkijkt. “Waarom zaten wij in een lockdown?”, poneert de man. “Omdat dat nodig was voor de gezondheid”, reageert Van Ranst. “Dat was niet nodig dat weten we allemaal”, repliceert de videomaker.

Met zijn handen nog in zijn zakken wil Van Ranst weggelopen, maar de jongen roept nogmaals. “Hoeveel heeft u hieraan verdiend?” “Nul euro”, repliceert Van Ranst. “U komt overal op het nieuws en u krijgt nul euro”, antwoordt de videomakers verontwaardigd. “We hebben uw video gezien. U krijgt hier geld voor.”

“De video”

Met “de video” doelt de jongen volgens de viroloog op een video uit 2019 die al langer circuleert op het internet. Het is een video van een lezing naar aanleiding van tien jaar na de Mexicaanse griep. Van Ranst legt hierin uit hoe hij de communicatie over dit virus in de media aanpakte. “Maar ze verknippen het zo dat het lijkt alsof ik een duister plan heb. Door de manier waarop ze het knippen zou ik ook bijna zelf geloven dat het hier om een sinister plan gaat. Maar wat ik daar vertel is gewoon de basis van crisiscommunicatie.”

Hoe blijft hij rustig terwijl mensen van een duister coronacomplot beschuldigen? “Ik ben het wel gewend. Ik krijg dit soort reacties heel veel op het internet dus ik weet hoe ik moet reageren. En soms komen die mensen plots uit de krochten van het internet gekropen en verschijnen ze op straat.” Maar even snel dat ze verschijnen zijn ze ook weer verdwenen, aldus de viroloog.

Het is niet eerste keer dat Van Ranst op straat clasht met een coronascpeticus. Vorig jaar bracht iemand op het perron van het station in Mechelen een Hitlergroet in de richting van de viroloog. De man begon allerlei verwensingen naar het hoofd van de viroloog te slingeren. “Hij riep onder meer ‘vuile communist’, ‘linkse rat’, ‘ze moesten u kapot maken’. De man werd veroordeeld tot twee maanden met uitstel.

“Dat ben ik pas echt beu”

Meer moeite heeft hij met de mensen die daadwerkelijk rechtszaken tegen hem aanspannen. “Dat ben ik pas echt beu, want als iemand je voor de rechter daagt ben je verplicht om op te komen dagen.” Vervolgens noemt hij de kosten van een advocaat die erbij komen kijken.

Onlangs daagde de Nederlandse coronascpeticus Willem Engel hem voor de correctionele rechtbank. De Nederlander beticht Van Ranst van lasterlijke uitspraken. Tijdens deze zaak deed Van Ranst zijn verdediging zelf, maar dit kostte hem wel een paar dagen van zijn tijd. Afgelopen donderdag, op dezelfde dag dat de video werd gemaakt, verklaarde de rechtbank zich onbevoegd in deze zaak. Maar daarmee is de kous nog niet af. Maandag moet de viroloog opnieuw voor de rechter verschijnen omdat Engel een nieuwe dagvaarding heeft uitgebracht.