LIVESTREAM. Volg hier de herdenking van de aanslagen op 9/11

Exact twintig jaar geleden lieten bijna drieduizend mensen het leven na vier aanslagen van terreurorganisatie Al Qaeda in de Verenigde Staten. De aanslagen, die het aanzicht van de wereld ingrijpend veranderden, worden elk jaar herdacht, maar dit jaar wordt er extra aandacht aan besteed.

Er zijn officiële herdenkingen in Manhattan (New York), in het Pentagon en in Shanksville (Pennsylvania), de plaatsen waar de vier aanslagen plaatsvonden. Huidig president Joe Biden zal naar alle drie de plaatsen afreizen. Gewezen president Obama zal aanwezig zijn in New York, net als Bill en Hilary Clinton. George W. Bush, zetelend president tijdens de aanslagen in 2001, geeft een speech in Shanksville. De vorige president, Donald Trump, heeft laten weten vandaag ook een bezoek te brengen aan Ground Zero, maar pas wanneer zijn opvolger Joe Biden daar verdwenen is.

Om exact 14.46 uur, het tijdstip waarop twintig jaar geleden het eerste vliegtuig zich in de WTC-torens boorde, werd op Ground Zero in New York een eerste beklijvende minuut stilte gehouden. Ook om 15.03 uur (opnieuw in New York), 15.37 uur (bij het Pentagon) en 15.59 uur (in Shanksville) - de momenten waarop de andere aanslagen plaatsvonden - volgden stiltemomenten. Verschillende nabestaanden van slachtoffers namen in New York het woord. Zanger Bruce Springsteen bracht in New York een ingetogen versie van zijn nummer I’ll see you in my dreams. Tussendoor werden de namen van alle slachtoffers afgeroepen.

