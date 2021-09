Franse ex-minister van Gezondheid aangeklaagd voor het in gevaar brengen van personen

De Franse ex-minister van Gezondheid Agnès Buzyn is in verdenking gesteld van het “in gevaar brengen van het leven van anderen” vanwege haar aanpak van de coronapandemie. Buzyn minimaliseerde eind januari 2020 nog fel de risico’s van het coronavirus. Ze stopte daarna als minister om een gooi te doen naar het burgemeesterschap van Parijs.

De officiële beschuldiging kwam er na een negen uur durende ondervraging door magistraten van het Hof van Justitie van de Republiek. Het CJR (Cour de Justice de la République) onderzoekt de aanpak van de corona-epidemie in Frankrijk. Verschillende politici en topambtenaren zouden te traag hebben gereageerd op de uitbraak, wat onder meer leidde tot een tekort aan beschermingsmiddelen.

“Geen risico”

Agnès Buzyn (58), een kanker- en transplantatiespecialiste, is de eerste vooraanstaande persoon die zich moet verantwoorden voor de zeker 115.000 Franse coronadoden. Bij het CJR kwamen meer dan 14.000 klachten binnen, onder meer van artsen en COVID-patiënten.

Buzyn zelf stopte in februari 2020 als minister van Gezondheid. Niet lang voordien had ze nog aangegeven dat er “praktisch geen risico” was dat het virus vanuit Wuhan ook Frankrijk zou bereiken. Maar in juni 2020 zei ze in een interview met Le Monde: “Toen ik vertrok als minister huilde ik, omdat ik wist dat er een tsunami zat aan te komen.” Ze verloor de verkiezingen uiteindelijk van zittend burgemeester Anne Hidalgo en werkt nu bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

“Het is een uitstekende gelegenheid voor mij om uitleg te geven en de feiten naar waarheid recht te zetten”, zei Buzyn, hematoloog van opleiding, aan journalisten toen ze vrijdagmorgen bij het Hof aankwam.

Ook tegen de huidige minister van Gezondheid, Olivier Veran, loopt een onderzoek.