Cristiano Ronaldo meteen in de basis bij Manchester United: dolle fans helemaal klaar voor nieuw hoofdstuk

Het zal iedereen die Manchester United een warm hart toedraagt als muziek in de oren klinken: Cristiano Ronaldo start bij zijn grote terugkeer op Old Trafford meteen in de basis in het competitieduel van zaterdagmiddag tegen Newcastle.

Het Portugese voetbalicoon vertrok in 2009 door de grote poort naar Real Madrid en staat 12 jaar later voor zijn comeback in de Premier League. In zijn eerste periode won hij alles wat er te winnen viel bij de Engelse grootmacht. Hij was toen in 292 wedstrijden goed voor 118 doelpunten.

De fans waren massaal aanwezig rond Old Trafford:

