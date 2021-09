Agressieve gevangene valt voor derde keer deze maand aan: twee cipiers gewond

In de Antwerpse gevangenis heeft een agressieve gedetineerde vrijdag twee cipiers verwond zonder enige aanleiding. Het is al het derde zware incident met dezelfde gedetineerde in nog geen maand tijd. Ahmed B. (28) zit nu opgesloten in een isoleercel. Het Gevangeniswezen onderzoekt wat ze met hem moeten doen.

Ahmed B. (28) heeft een zwaar gerechtelijk verleden. Hij liep een veroordeling op voor diefstal met geweld en moest dertig maanden naar de gevangenis. Ook werd hij al meermaals veroordeeld omdat hij zich inliet met verdovende middelen. Op 17 augustus ging hij helemaal door het lint toen hij in de gevangenis van Wortel zijn nieuwe celgenoot W. (45) een heleboel steken gaf met een deel van een schaar. Ahmed B. werd daarop bijkomend voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van poging tot moord.

LEES OOK. Cipiers getuigen over toenemend geweld in gevangenissen: “Personeel zit meer thuis door werkongevallen dan door ziekte”

Na dat incident werd hij overgeplaatst naar de gevangenis van Turnhout waar hij vorig weekend twee cipiers aanviel nadat zij een opmerking hadden gemaakt over poetsgerief. Opnieuw werd Ahmed B. overgeplaatst van gevangenis. Deze keer naar het arresthuis in de Antwerpse Begijnenstraat. Maar ook daar leerden ze zijn korte lontje kennen. Toen hij vrijdagavond door het interventieteam van de strafcel naar de douche werd overgebracht, gaf hij zonder enige aanleiding een penitentiair beambte een slag in het gezicht. De cipier raakte daarbij gewond. Een tweede cipier die Ahmed B. probeerde te overmeesteren, raakte eveneens gewond. Na het incident werd de man opgesloten in een isoleercel. “Er is nu een procedure bezig om te kijken wat er met hem moet gebeuren”, bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “We kunnen enkel maar vaststellen dat er al drie keer een incident is geweest de voorbije weken, telkens met dezelfde gedetineerde.”

Vakbond ACOD heeft inmiddels een procedure ingediend om de heropening van de Afdeling Hoge Veiligheid te realiseren.