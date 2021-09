De overleden vriendin voor wie Niels Destadsbader zijn nieuw nummer ‘Sterker’ schreef: “Ze heeft gewacht tot ze het heeft kunnen horen”

Deerlijk -

Sterker. Zo heet de titelsong van het nieuwe album van Niels Destadsbader (33). Een zeer persoonlijk nummer, opgedragen aan een overleden vriendin. Het gaat om Caroline Dewaele (47), die in mei vorig jaar stierf aan pancreaskanker. “Ze vond het geweldig dat Niels een nummer voor haar had gemaakt. Net voor ze overleden is, is hij het nog bij haar komen spelen”, zegt haar man Dave.