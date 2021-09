PVDA bindt strijd aan met pensioenplannen federale regering: “We zullen ze tegenhouden”

PVDA-voorzitter Peter Mertens heeft in zijn toespraak op ManiFiesta, het jaarlijkse feest van de solidariteit van de partij, hard uitgehaald naar de pensioenplannen van federaal minister voor Pensioenen Karine Lalieux. “We hebben drie maanden om druk te zetten voor een rechtvaardige pensioenhervorming, en dat zullen we ook doen”.

Mertens maakte zaterdagmiddag zijn opwachting in Oostende, waar de PVDA duizenden leden en sympathisanten verwachtte voor de elfde editie van ManiFiesta. Het kopstuk van de extreemlinkse partij wond er in zijn toespraak geen doekjes om: het pensioenplan waar minister Karine Lalieux (PS) enkele weken geleden mee kwam aanzetten kan wat PVDA betreft de vuilbak in. “Het pensioenplan van minister Lalieux doet mensen langer werken. Zo goed als alle systemen om vroeger te stoppen worden verstrengd of geblokkeerd. De minister zegt wel dat je kunt stoppen op 60 jaar na een loopbaan van 42 jaar, maar daar komt bijna niemand aan”, aldus Mertens.

Naast de PS moesten ook de andere linkse regeringspartijen het ontgelden. “Wat heeft de Parti Socialiste beloofd, wat heeft Vooruit beloofd, voor de verkiezingen? Wat hebben de groenen gezegd? Maar de pensioenleeftijd blijft op 67 jaar, en de PS en Vooruit zijn wél in een regering gestapt, net als Ecolo en Groen, en ze hebben allemaal hun verkiezingsbeloftes ingeslikt.”

Mertens herhaalde dat zijn partij ijvert voor een verlaging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar, een recht op vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 60 na een loopbaan van minstens 35 jaar en landingsbanen vanaf 55 jaar, zonder verlies van pensioenrechten. “De regering wil in december terugkomen met een nieuw plan. We hebben drie maanden om druk te zetten voor een rechtvaardige pensioenhervorming, en dat zullen we ook doen”, klonk het strijdvaardig.