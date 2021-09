Stroomfactuur sloopt kaap van 1.000 euro, gasfactuur die van 1.600 euro

De energiefactuur van de gezinnen gaat steil omhoog. Voor de maand augustus werd de kaap van 1.000 euro op jaarbasis voor elektriciteit genomen, voor aardgas is dat zelfs gemiddeld meer dan 1.600 euro op jaarbasis.

De hoge CO2-prijs in combinatie met dure grondstoffen (onder meer voor aardgas) zorgt er voor dat elektriciteit en aardgas momenteel peperduur zijn. Dat blijkt ook uit de aanbiedingen van de energieleveranciers. De federale energieregulator Creg becijferde dat een Belgisch gezin met een modaal elektriciteitsverbruik dat in augustus een contract aanging gemiddeld aan een jaarfactuur zit van 1.014 euro. Voor Vlaanderen gaat het om een gemiddelde jaarfactuur van 1.041 euro. Ter vergelijking: in 2019, dus pre-corona, was dat zo’n 891 euro.

Voor aardgas komen de gemiddelde aanbiedingen van de leveranciers voor augustus neer op een jaarfactuur van 1.609 euro, en dit voor een modaal Belgisch gezin. Voor Vlaanderen gaat het om 1.488 euro. Twee jaar geleden betaalde een modaal gezin jaarlijks 1.031 euro aan aardgas.

Het is van december 2018 geleden dat gezinnen in Vlaanderen gemiddeld meer dan 1.000 euro per jaar dienden te betalen voor elektriciteit, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Voor aardgas gaat het om de hoogste prijzen in Vlaanderen sinds 2012.