Advocaten komen met dagvaarding aan zijn deur, maar Andrew weigert open te doen: het verhaal van een gevallen prins

Hij weet naar eigen zeggen zelf niet waarom hem die titel ooit te beurt is gevallen, maar de tweede zoon van de Queen staat al sinds zijn studententijd beter bekend als “randy Andy” en “the party prince”. Helaas hield prins Andrew het niet bij de jeugdzondes waartegen weinig vorstenzonen immuun blijken. De afgelopen weken wachtten advocaten hem geregeld aan zijn voordeur op met een dagvaarding voor seksueel misbruik. Daarop besliste de prins simpelweg om niet langer buiten te komen. Een reconstructie van een gevallen prins.

Prins Andrew is 21 wanneer hij in 1981 een relatie begint met de Amerikaanse fotograaf en actrice Koo Stark. In hun wittebroodsweken wenst ook Buckingham Palace het stel alle geluk toe, tot er een topless ...