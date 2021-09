Almaci en Rutten zetten deur op een kier voor verplichte vaccinatie, maar vinden nog weinig medestanders in Vlaanderen

De discussie over het verplichten van het coronavaccin sijpelt stilaan ook door in Vlaanderen. Tot nog toe waren alleen enkele prominente Franstalige politici voorstander, maar Meyrem Almaci zet als eerste Vlaamse partijvoorzitter de deur voorzichtig op een kier. Binnen de federale regering is er evenwel (nog) geen sprake van een algemene verplichting.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het Covid Safe Ticket ­– de coronapas – zal in oktober sterk worden uitgebreid. In probleemgebied Brussel, maar evengoed in enkele Vlaamse gemeenten. ...