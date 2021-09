Ontneemt straks een ongevaccineerde covid­patiënt uit Brussel de dringende zorg aan een gevaccineerde kankerpatiënt? “Het is onze eerste taak om te zorgen voor de mensen uit onze regio.”

Een derde van alle ziekenhuisopnames van covidpatiënten in België vindt plaats in Brussel. Een derde van alle overlijdens door covid wordt opgetekend in Brussel. Nergens ligt de vaccinatiegraad zo laag ...